Nawet jeśli w sieci pojawiła się już masa publikacji poświęconych specjalnej promocji na GTA 5 na Epic Games Store, to z pewnością do wielu graczy te informacje nie dotrą i już za kilka tygodni mogą szukać taniej opcji na zakup gry Rockstara. Prawa rynku doskonale znają lokalni Janusze, którzy niemal błyskawicznie zapewnili podaż dla spodziewanego popytu, bo któż oprze się pokusie zakupu GTA 5 na PC za kilkanaście złotych.

Tak, w zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu akcji na Epic Games Store na rozmaitych serwisach aukcyjnych rozpoczął się handel kontami specjalnie zakładanymi tylko po to, by przypisać do nich hit Rockstara i puścić w obieg. Nie jest to żadna nowość, ale nie da się oglądać takiego procederu bez zażenowania. Jeśli znacie kogoś, kto grą mógłby być zainteresowany, to dajcie mu znać o akcji, zanim ta dobiegnie końca.

