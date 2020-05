Jaka jest przyszłość Fallouta 76? Twórcy publikują rozkład nadchodzących aktualizacji i nowej zawartości

News

Maria Wawrzyniak ,

W ubiegłym miesiącu gracze Fallouta 76 doczekali się aktualizacji Wastelanders, która wprowadziła do gry między innymi postacie niezależne. Dodatek przyjął się całkiem nieźle, a spora część graczy przyznała, że produkcja nieco odżyła i prezentuje się aktualnie w nieco lepszym świetle. Nieco później przeprowadzono sesję pytań i odpowiedzi z deweloperami ze studia Bethesda Softworks, a dziś mamy dla Was pierwsze szczegóły dotyczące nadchodzących do gry aktualizacji oraz plany odnośnie rozwoju Fallouta 76. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę Bethesdy (a raczej bloga z nowościami), gdzie znajdziecie wpis, który streszczamy poniżej. Zanim jednak przejdziemy do informacji, przypominamy, że dziś rozpoczął się darmowy tydzień z grą Fallout 76 na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Zapewne największą i zarazem najciekawszą zmianą okażą się sezony, z których pierwszy pojawi się latem wraz z aktualizacją 20. – jak twierdzą sami twórcy, do gry zostanie wówczas wprowadzony system postępów wspólny dla wszystkich kont, który zmieni obecne wyzwania i pozwoli graczom przy okazji zgarnąć mnóstwo nowych nagród. Deweloperzy określają to jako własną wersję systemu przepustek sezonowych, zaprojektowaną specjalnie na potrzeby Fallouta 76.

Obecność sezonów oznacza przede wszystkim przerobienie wspomnianego systemu wyzwań – w trakcie poszczególnych sezonów gracze będą mogli wykonywać różne zadania czy wyzwania, dzięki czemu będą zdobywać punkty doświadczenia do wbijania kolejnych rang przepustki. Każda osobna ranga ma oznaczać zupełnie nową nagrodę, wśród których znajdziemy między innymi przedmioty – zarówno kosmetyczne, jak i przeznaczone do użytku w samej grze.

Oczywiście, twórcy zapewne nie zamierzają na tym poprzestać, jednak na ten moment pozostaje nam jedynie czekać na kolejne nowości. Przypomnijmy jeszcze, że Fallout 76 zadebiutował 14 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xbox One.