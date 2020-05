News

LM ,

Jeszcze dzisiaj będziecie mogli udać się do Appalachii, by przekonać się, czy Betehsda faktycznie uratowała Fallout 76.

Jeśli od dłuższego czasu zastanawialiście się, jak gra, na której fani marki nie zostawili suchej nitki, dorobiła się kilku tysięcy pozytywnych recenzji na Steam, to będziecie mogli przekonać się sami. Bethesda zapowiedziała darmowy weekend z Fallout 76, podczas którego będziecie mogli sprawdzić wszystko, co oferuje gra na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Akcja rozpocznie się jeszcze dziś o 18:00 czasu polskiego i potrwa do godziny 18:00 w poniedziałek 18 maja.

Warto wspomnieć, że prawdziwy wysyp pozytywnych opinii o nieustannie krytykowanej grze pojawił się wraz z premierą aktualizacji Wastelanders, która wprowadziła do zabawy sterowanych przez SI bohaterów niezależnych. Jednocześnie gra pojawiła się również na platformie Steam, na której będziecie mogli ją przetestować podczas przywołanej akcji.

Fallout 76 ukazało się w listopadzie 2018 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł został oceniony tak słabo, że w pewnym momencie fizyczne kopie Fallout 76 rozdawano przy zakupie nakładek na analogi kontrolera. Jak już zagracie, to koniecznie porównajcie swoje odczucia z premierową recenzją Myszastego.

https://twitter.com/Fallout/status/1260570573123530757