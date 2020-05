News

LM ,

Wyprawa do Rivellon w promocyjnej cenie. Mniej niż złotówka za każdą godzinę zabawy z fantastycznymi grami RPG Larian Studios. Divinity: Original Sin – The Source Saga wkrótce także na PlayStation 4.

Jeśli należycie do grona miłośników gier z gatunku RPG, ale jak dotąd nie mieliście okazji przenieść się do świata Rivellon w grach Larian Studios, to ekipa ma dla Was propozycję. W sklepie Steam wystartowała sprzedaż kolekcji Divinity: Original Sin – The Source Saga, czyli połączonego wydania Divinity: Original Sin - Enhanced Edition oraz Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. W ramach specjalnej promocji możecie zgarnąć oba tytuły wraz z dodatkami i popremierowymi aktualizacjami za 156,78 złotych. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że już niebawem wystartuje sprzedaż Divinity: Original Sin – The Source Saga również na PlayStation 4.

Divinity: Original Sin zadebiutowało w 2014 roku, by w 2017 roku doczekać się kontynuacji w postaci Divinity: Original Sin 2. Obie produkcje zdobyły uznanie zarówno wśród graczy, jak i recenzentów, a Larian Studios nie zwalnia tempa i jeszcze w tym roku wypuści na serwerach Steam wczesną wersję Baldur’s Gate 3.

https://twitter.com/larianstudios/status/1260619362073018379