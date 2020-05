News

Wygląda na to, że nawet jeśli wciąż nie wiemy, jak wygląda PlayStation 5, to sprzęt może uznać się na długo przed końcem roku. Taki przebieg wydarzeń sugeruje wpis, który Sony zamieściło w jednej z ofert pracy do Sony Interactive Entertainment. Według informacji w formularzu konsola PlayStation 5 pojawi się na rynku w październiku tego roku, czyli na kilka miesięcy przed zapowiadanym okresem świątecznym. Oczywiście do czasu oficjalnej zapowiedzi Sony należy traktować to jako zwykłą pogłoskę, ale jeśli to prawda, to już niebawem powinny wystartować zamówienia przedpremierowe na sprzęt.

https://twitter.com/Nibellion/status/1260160012082655234