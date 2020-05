Geneshift: Battle Royale Turbo – inspirowana GTA 2 gra akcji dostępna za darmo!

News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie Steam możecie aktualnie całkowicie za darmo zdobyć grę pod tytułem Geneshift: Battle Royale Turbo. Jest to dynamiczna gra akcji, która czerpie inspirację przede wszystkim z Grand Theft Auto II, skupiając się głównie na zabawie wieloosobowej. Aby dodać produkcję do swojej biblioteki gier na Steamie, wystarczy zalogować się (lub zarejestrować) na swoje konto na wspomnianej platformie, wejść w kartę produktu (którą znajdziecie pod tym adresem) i po prostu kliknąć przycisk dodaj do konta. Podkreślono jednak, że Geneshift: Battle Royale Turbo nie będzie generować żadnych kolekcjonerskich kart Steam. Zainteresowani mają czas do jutra, czyli 13 maja, do godziny 19:00 czasu polskiego. Przypomnijmy jeszcze, że w sklepie Steam trwa aktualnie promocja tygodniowa, której szczegóły (oraz szczegóły promocji tygodniowej w sklepie GOG) możecie znaleźć pod tym adresem. Równocześnie w sklepie GOG rozpoczęła się wczoraj promocja z okazji Miesiąca Świadomości o Zombie, razem z obniżkami cen gier z serii The Walking Dead, która powróciła do oferty sklepu.