Warszawski Pałac Kultury i Nauki na screenie z Microsoft Flight Simulator 2020

Maria Wawrzyniak

W najnowszej notce omawiającej najbliższą przyszłości produkcji gry Microsoft Flight Simulator pojawiło się kilka screenów zrobionych przez gracy z dostępem do alfy.

Na oficjalnej stronie gry Microsoft Flight Simulator pojawił się niedawno nowy wpis, w którym deweloperzy z Microsoftu poinformowali o planach na najbliższą przyszłość związaną z rozwojem wspomnianej produkcji. Prócz informacji odnośnie premiery ósmego odcinka cyklu Feature Discovery, gdzie przedstawione zostaną najważniejsze elementy rozgrywki w symulatorze (ten ukaże się 12 marca) oraz tryb wieloosobowy, w wiadomości zamieszczono również kilka screenshotów z gry zrobionych przez graczy posiadających dostęp do wersji alfa. Co ciekawe, na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – trzeba przyznać, że prezentuje się świetnie. Autorem zdjęcia jest użytkownik Jahoo2k. Zainteresowanych zapraszamy do notki, gdzie znajdziecie również pozostałe screeny.

Microsoft Flight Simulator zadebiutuje w bieżącym roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery, jednak wiemy, że w dniu swojego debiutu produkcja będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Ostatnio dowiedzieliśmy się również, że w grze pojawi się każde lotnisko świata – łącznie będzie ich aż 37 tysięcy.

