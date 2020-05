News

Wygląda na to, że w średniowieczna wyprawa do Valhalli nie będzie niekończącą się odyseją bez celu. Nowe Assassin’s Creed jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach obecnej i nowej generacji.

Nie ukrywam, że jednym z aspektów wydanej w 2018 roku gry Assassin’s Creed Odyssey, które skutecznie odwodzą mnie od zakupu, jest ogromny, otwarty świat pełen rozmaitych aktywności. Chociaż brzmi to niewiarygodnie dla wszystkich, którzy przeliczają cenę tytułu na godziny rozgrywki, to wygląda na to, że nie wszystkim fanom marki przydał do gustu rozmiar Odysei. Wielki świat wypełniony powtarzalną zawartością? Oby nie, a wypowiedź jednego z przedstawicieli firmy daje nadzieję na mniejszy, zwarty i lepiej poukładany świat.

Assassin’s Creed Valhalla – rozmiar świata gry

Odpowiedzialny za komunikację z graczami Malek Teffaha ujawnił za pośrednictwem Twittera, że Assassin’s Creed Valhalla nie będzie największą odsłoną serii. Nie zdradził przy tym niczego więcej, ale niedawne deklaracje Ubisoftu o nowym podejściu do narracji w grze dają nadzieję na większy stosunek „mięsa” do generycznej zawartości. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy wywiążą się ze składanych graczom obietnic, a zmierzająca na rynek Valhalla spełni oczekiwania fanów.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to rzućcie okiem na opublikowany wczoraj zwiastun tytułu, a zainteresowanych konkretami dotyczącymi fabuły, mechanik i systemów RPG odsyłamy pod ten adres. Assassin’s Creed Valhalla zadebiutuje jeszcze przed końcem tego roku na PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series X.

https://www.youtube.com/watch?v=ach9vZJyF24&feature=emb_title