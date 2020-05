Wielka uczta dla fanów indyków – wyprzedaż Indie MEGABOOTH na Steamie

News

Maria Wawrzyniak ,

W sklepie Steam rozpoczęła się wyprzedaż Indie MEGABOOTH i jest to idealna okazja dla wszystkich fanów gier niezależnych do tego, aby poszerzyć swoją bibliotekę o kolejne perełki. Zanim jednak przejdziemy do zestawienia zawierającego najciekawsze oferty, przypomnijmy, że do jutra trwa darmowy tydzień z grą Mafia III na Steamie. Oprócz tego w sklepie PlayStation Store trwa słynna promocja Gry za mniej niż 85 złotych, a w sklepie Origin ruszyła wyprzedaż Arcade. Dzisiaj wystartowała również promocja Ukrytych Perełek, również w PS Store. Przejdźmy jednak do rzeczy – zainteresowanych pełną ofertą zapraszamy także pod ten adres.