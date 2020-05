Rozpoczął się darmowy tydzień z grą Mafia III na Steamie!

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj aż do 7 maja możecie za darmo grać w Mafię III – po zakończeniu promocji gra zniknie z Waszej biblioteki, ale… Jest również rabat. I to całkiem spory.

Dzisiaj rozpoczął się (podajemy za serwisem Łowcy Gier) darmowy tydzień z Mafią III. W ramach promocji, począwszy od dnia dzisiejszego (30 kwietnia) przez kolejne siedem dni (aż do 7 maja) wszyscy zainteresowani mogą za darmo bawić się we wspomnianym tytule. Zaznaczamy jednak, że po zakończeniu darmowego okresu próbnego gra zniknie z Waszej biblioteki gier na Steamie. Właśnie dlatego – dla zainteresowanych, którzy ostatecznie zdecydują się na kupno – przygotowano 75-procentowy rabat, dzięki któremu do 7 maja możecie zakupić produkcję cenie 34,97 złotych. Przypomnijmy, że Mafia III to, jak wskazuje sam tytuł, trzecia część kultowej serii gier akcji, za której stworzenie odpowiada studio Hangar 13. Zainteresowanych zapraszamy do naszej recenzji tytułu, którą znajdziecie pod tym adresem.