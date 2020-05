Premiera Dying Light 2 zagrożona? Techland odpowiada na plotki o przejęciu przez Microsoft

Na łamach serwisu PolskiGamedev.pl pojawił się dziś interesujący (aczkolwiek niekoniecznie pozytywny) raport na temat rozwoju Dying Light 2 oraz sytuacji panującej aktualnie w studio Techland. Dziennikarze zapytali członków zespołu pracującego nad grą o plotki na temat rzekomego przejęcia studia przez Microsoft – wrocławianie zaprzeczyli zarówno w rozmowach prywatnych, jak i oficjalnie, podkreślając, że są niezależnym deweloperem oraz wydawcą. Znacznie bardziej niepokojące okazują się jednak wypowiedzi deweloperów na temat atmosfery w pracy oraz stanie rozwoju gry Dying Light 2.

Gra jest rozgrzebana, cały czas zmieniane są fundamenty. Nikt nie myśli konsekwencjach, pewnie, rozwalmy wszystko, bo „Pyza” znów coś sobie przyśnił i bez konsultacji z jakimkolwiek działem chce wprowadzać zmiany. Jestesmy na rok przed premierą, a nie mamy w pełni mechanicznego przebiegu, w którym bugi by, owszem, były, ale przynajmniej mielibyśmy działający gameplay loop – mówi jeden z projektantów.

Jest, k***a, totalna rozsypka. Kierunek fabularny, kierunek gameplayowy, non stop zmieniają się fundamentalne reguły mechanik. Morale leżą, bo oni (szefostwo – dop. red.) absolutnie nie mają pojęcia, co robią. Dezorganizacja na najwyższych szczeblach jest żenująca, dalej nie wiadomo, czym ta gra ma być. Inne zespoły na rok przed premierą się martwią, czy naprawią bugi. My nie mamy nawet vertical slice’a! – mówi redakcji PolskiGamedev.pl jeden z twórców Dying Light 2.

Pięciu pracowników przyznało, że nie wierzy w tegoroczną premierę Dying Light 2:

Pierwszy z moich rozmówców twierdzi, że prezes będzie celował w sezon świąteczny, bo „inaczej nie zepnie mu się to finansowo, a to nie jest filantrop”. Zespół ścina więc co może, bo „przy obecnej skali (projekt – dop. red.) nie zamknie się w 2020”.

Drugi: „Nie wiem”.

Trzeci: „Jesteśmy na rok przed premierą gry”.

Czwarty: „W tym roku? Przecież gry nie ma”.

Piąty: – Nie wierzę w 2020. O ile CD Projekt już ogłosił wrzesień, tak Techland mądrze zrobił, że nie podał konkretnej daty. Jeśli, to będzie bardzo końcówka… ale nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze przeciągnęli do 2021, bo to się wiąże z wieloma rzeczami. Techland musi wejść na giełdę.