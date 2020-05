News

Maria Wawrzyniak ,

Wiemy – o Sekiro Online już mówiliśmy, aczkolwiek wtedy, kiedy powiedzieć można było o niej w zasadzie tylko to, że powstaje. Dzisiaj natomiast, jak donosi serwis Eurogamer (podający z kolei za DSOGaming), Sekiro Online jest dostępne do pobrania dla wszystkich zainteresowanych. Modyfikacja do gry Sekiro: Shadows Die Twice pozwala na wspólną grę z maksymalnie pięcioma innymi użytkownikami w ramach dwóch trybów: kooperacji oraz PvP. W pierwszym trybie możemy więc wspólnie ze znajomymi pokonywać przeciwników oraz bosów, zaś w drugim trybie możemy się z tymi znajomymi wzajemnie zabijać. Brzmi nieźle, prawda?

Warto jednak zaznaczyć, że dzieło użytkownika o pseudonimie LukeYou znajduje się aktualnie w fazie wczesnej bety, dlatego raczej spodziewajcie się błędów oraz niedociągnięć. Tak czy inaczej, to naprawdę ambitny projekt, który weteranom pozwoli podejść do Sekiro: Shadows Die Twice z zupełnie innej perspektywy, a nowicjuszom znacząco ułatwi życie.

https://youtu.be/T6lkkJsK8T0

Przypomnijmy, że Sekiro: Shadows Die Twice zadebiutowało 22 marca 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Modyfikacja Sekiro Online z oczywistych względów jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy pecetów. Zainteresowanych odsyłamy również do naszej recenzji gry.