Zostań w domu i graj – Square Enix uruchomiło sprzedaż własnej paczki na Steamie

Wszyscy zainteresowani mają czas do 6 maja na zgarnięcie specjalnej paczki z czterema produkcjami jRPG od firmy Square Enix. Zestaw Zostań w domu i graj możecie zakupić na platformie Steam w promocyjnej cenie 194,89 złotych – w jego skład wchodzą kolejno Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Chrono Trigger oraz ONINAKI. Cena każdej z wymienionych produkcji została obniżona o 50%, więc dla miłośników jRPG-ów jest to naprawdę całkiem niezły deal.

Możecie zapoznać się ze wspomnianymi grami w naszej encyklopedii – wszystkie linki znajdziecie poniżej. Oprócz tego zapraszamy również do naszego nowego tekstu zawierającego wszystkie oferty gier udostępnianych całkowicie za darmo w maju. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że także do 6 maja w sklepie Steam trwa wyprzedaż z okazji Złotego Tygodnia – szczegóły znajdziecie pod tym adresem.