Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj na platformie Steam ruszyła wyprzedaż z okazji Złotego Tygodnia obchodzonego w Japonii. Promocja potrwa do 6 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.

Wczoraj, nie dość, że rozpoczął się darmowy tydzień z grą Mafia III na Steamie, to wystartowała również wielka wyprzedaż z okazji Złotego Tygodnia obchodzonego w Japonii. Wszyscy zainteresowani mogą więc poszerzyć swoją bibliotekę o japońskie produkcje – i mają na to czas do 6 maja bieżącego roku do godziny 19:00 polskiego czasu. Standardowo, poniżej znajdziecie zestawienie najciekawszych oraz najlepszych ofert. Zapraszamy również do naszego nowego tekstu zawierającego wszystkie oferty gier udostępnianych całkowicie za darmo w maju i przypominamy, że w sklepie GOG możecie aktualnie zaopatrzyć się w gry od Square Enix w promocyjnych cenach.