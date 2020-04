Destroy All Humans! powróci latem

News

pepsi ,

THQ Nordic i Black Forest Games wypuściły nowy trailer remake’u Destroy All Humans!. Materiał zdradza, kiedy nastąpi premiera gry.

Destroy All Humans! zadebiutuje 28 lipca – przekazał wydawca THQ Nordic. Tego dnia gra stanie się dostępna na pecetach, PlayStation 4 i Xboksie One. Gdy oryginał trafiał na rynek w 2005 roku, ugościł go zupełnie inny zestaw platform: PlayStation 2 i Xbox. W nowym trailerze z fragmentami rozgrywki możemy zobaczyć, jak bardzo gra zmieniła się wizualnie po remoncie wykonanym przez Black Forest Games.

Remake Destroy All Humans! został zapowiedziany na ubiegłorocznych targach E3. Obszerny pokaz rozgrywki twórcy zapewnili nam podczas PAX East.

https://www.youtube.com/watch?v=7PCmeVbCYJw&feature=emb_title