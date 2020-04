News

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy ze studia Hello Games zapowiedzieli kolejne duże aktualizacje dla gry No Man’s Sky – choć premiera miała miejsce trzy lata na temu, produkcja dopiero rozwija skrzydła.

Dwa dni temu na oficjalnej stronie internetowej gry No Man’s Sky pojawiła się wiadomość od studia Hello Games, w której deweloperzy poinformowali, że jeszcze w tym roku ukażą się kolejne duże i ambitne aktualizacje dla wspomnianego dzieła. Wspomniano również poprzednie łatki i patche, podziękowano serdecznie za wsparcie ze strony społeczności i zapewniono, że jest na co czekać. Taka wiadomość ucieszy szczególnie tych, którzy z No Man’s Sky byli od samego początku. Wówczas tytuł uznano za naprawdę spore rozczarowanie – twórcy postanowili jednak się nie poddawać, spędzając kolejne lata po premierze na ulepszaniu swojego projektu.

Najnowsza aktualizacja wprowadziła do gry mechy – więcej na temat patcha Exo Mech możecie dowiedzieć się z naszej osobnej wiadomości. Na koniec przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało 9 sierpnia 2016 roku na konsolach PlayStation 4, trzy dni później, czyli 12 sierpnia pojawiło się na komputerach osobistych. Posiadacze konsoli Xbox One zyskali możliwość zagrania w grę dopiero 24 lipca 2018. Zainteresowanych zapraszamy również do przeczytania naszej recenzji.