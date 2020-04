News

Maria Wawrzyniak ,

W ubiegłym tygodniu zapowiedziano oficjalnie Crysis Remastered. Wiemy już, że gra zadebiutuje na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i, po raz pierwszy, na Nintendo Switch. Jedyne, czego nie znamy, to data premiery – według twórców Crysis Remastered będzie dostępne wkrótce. Wielu graczy zastanawiało się również, czy remaster będzie zawierać dodatek Warhead. Jak donosi jednak PushSquare, powołując się na serwis Inverse, tytuł będzie jedynie odświeżoną wersją kampanii dla pojedynczego gracza z pierwszej części Crysisa. W zestawie nie znajdziemy ani dodatku Warhead, ani żadnej innej części serii, co początkowo zdawał się sugerować Tim Willits z Saber Interactive w swoich wypowiedziach. No cóż.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że twórcy po prostu zdecydowali się poczekać z remasterami kolejnych gier do momentu, w którym zadebiutuje Crysis Remastered i okaże się, czy będzie sukcesem. Na ten moment możemy jedynie spekulować, czy Crytek ma już następne plany – oficjalnie jednak na nic takiego się nie zanosi.