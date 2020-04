News

LM ,

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy konsol PlayStation 4 i powoli dobijacie do napisów końcowych w ogrywanych właśnie produkcjach, to warto jeszcze raz rzucić okiem na Wiosenną Wyprzedaż w PlayStation Store. Ta zakończy się już 30 kwietnia, więc macie cały tydzień, by sięgnąć po przecenione gry i dodatki. Jak na końcówkę miesiąca przystało, w portfelu zapewne powoli świeci pustkami, ale bez obaw – za opublikowane tu hity zapłacicie maksymalnie 60 złotych.

Wiosenna Wyprzedaż PS Store – gry za maksymalnie 60 złotych

The Division 2 - Edycja Standard – 42 PLN;

EA SPORTS UFC 3 – 39 PLN;

Monster Hunter: World – 59 PLN;

Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION – 59 PLN;

A Way Out – 59 PLN;

Metro Redux – 31 PLN;

Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna – 54 PLN;

The Crew 2 - Deluxe Edition – 59 PLN;

Dark Souls 3 – 39 PLN;

Overcooked! 2 – 59,40 PLN;

The Sims 4 Imprezowa Edycja Specjalna – 49 PLN;

Bloodborne: Game of the Year Edition – 59 PLN;

Far Cry New Dawn – 59 PLN;

DRAGON BALL FIGHTERZ – 59 PLN;

Shadow of the Colossus – 54 PLN;

The Last Guardian – 53,65 PLN;

Doom – 33 PLN;

Detroit: Become Human Cyfrowa Edycja Specjalna – 54 PLN;

Batman: Arkham Knight – 39 PLN;

Batman: Return to Arkham – 59 PLN;

Tomb Raider: Definitive Edition – 21 PLN;

The Last of Us Remastered – 39 PLN;

Vampyr – 59 PLN;

Mortal Kombat X – 51 PLN;

God of War III Remastered – 39 PLN;

Ratchet and Clank – 39 PLN;

Nioh – Complete Edition – 59 PLN;

BioShock: The Collection – 39 PLN;

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION – 42 PLN;

Warhammer: Vermintide 2 – 59 PLN;

Kerbal Space Program Enhanced Edition – 39 PLN;

Until Dawn – 39 PLN;

Borderlands: The Handsome Collection – 59 PLN;

Trials Rising – 39 PLN.

https://www.youtube.com/watch?v=cK4iAjzAoas