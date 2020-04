CDP znika z rynku. Zarząd firmy zgłosił wniosek o upadłość

News

LM ,

Wygląda na to, że przesunięcie daty premiery Cyberpunka 2077 było gwoździem do trumny polskiego dystrybutora.

Przykra wiadomość dla fanów rodzimych firm na branżowej mapie. Najstarszy polski dystrybutor gier wideo, firma CDP, zgłosiła dziś w sądzie wniosek o upadłość. Sad zabezpieczył jej majątek i założona przez Michała Kicińskiego i Marcina Iwińskiego firma zamknęła swoje podwoje, po ponad 20 latach na rynku.

Jeszcze w styczniu informowaliśmy Was o zwolnieniach w CDP, które zarządzono krótko po informacji o przesunięciu daty premiery gry Cyberpunk 2077, której to CDP było oficjalnym polskim dystrybutorem. Teraz wiemy, że CDP już się nie podniesie, a dystrybucją CP 2077 zajmie się Cenega. Co ważne, firma CDP od lat nie była już częścią grupy CD Projekt. Nawet sklep internetowy CDP.pl już lata temu stał się własnością Merlin Commerce.

Cóż, od dłuższego czasu panujące w branży trendy wskazywały, że wszystko się kiedyś skończy. Trzymamy kciuki za pracowników CDP-u w dalszej karierze, a tymczasem wspomnijcie sobie gry CDP-u, które do tej pory zbierają kurz na Waszych półkach.