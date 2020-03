News

Wygląda na to, że nadchodzi ostateczne rozwiązanie styczniowego zamieszania wokół polskiego dystrybutora gry Cyberpunk 2077, firmy CDP. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele firm CD Projekt RED i Cenega poinformowali o nawiązaniu współpracy, w której ramach Cenega zostaje oficjalnym polskim dystrybutorem Cyberpunk 2077 na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jednocześnie pod skrzydła Cenegi trafi dystrybucja gry Wiedźmin 3.



Oczywiście przywołana kolaboracja nie jest żadną nowością – Cenega jest już dystrybutorem Cyberpunka na terenie Węgier, a obie firmy pracowały wcześniej również na rynkach czeskim i słowackim. Przy okazji omawianych doniesień przedstawiciele firm wymienili się wzajemnymi uprzejmościami, z których wynika jasny przekaz – fani Cyberpunk 2077 w Polsce nie muszą martwić się ani o realizację zamówień przedpremierowych, ani o dostępność gry na rynku. Jednocześnie podkreślono wspomnianą wcześniej datę debiutu, która przypada na 17 września. Cyberpunk 2077 zadebiutuje równocześnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One.



Wracając na chwilę do CDP, to w styczniu pojawiły się nagłe doniesienia o masowych zwolnieniach w centrum dystrybucji. Wszystko to w ramach przygotowań do całkowitego wygaszenia tego segmentu rynku w portfolio grupy CD Projekt. Nie wiemy, kiedy CDP zostanie całkowicie zamknięte, ale powierzenie lokalnej dystrybucji na ręce Cenegi wskazuje na zamrożenie kolejnych działań.

https://www.youtube.com/watch?v=UjxS9ciNlII

