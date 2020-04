News

Maria Wawrzyniak ,

Ruszyła kolejna wyprzedaż w sklepie internetowym GOG.com – tym razem, jak głosi sama zapowiedź, w lepszych cenach możemy załapać się na świetną podróż po światach fantasy i sci-fi, bowiem oferta tygodnia koncentruje się przede wszystkim na gatunku RPG. Rabaty siegają nawet 85%. Poniżej znajdziecie listę najciekawszych promocji. W ofercie znalazły się naprawdę niezłe tytuły, jak chociażby gry z serii Fallout, Pathfinder: Kingmaker, GreedFall, seria The Surge czy Pillars of Eternity. Promocja potrwa do 27 kwietnia do godziny 15:00 czasu polskiego.

Aktualnie trwa również promocja Deals with Gold, o której możecie poczytać w naszej osobnej wiadomości (macie czas do 21 kwietnia). Jakiś czas temu mówiliśmy o Wiosennej Wyprzedaży w sklepie Origin, która potrwa do 21 kwietnia. W sklepie Sferis rozpoczęła się także wyprzedaż gier spod szyldu Paradox Interactive.