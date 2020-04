Konkurs: #ZostańwDomu z gram.pl i napisz recenzję! - wyniki

News

Dużo prac do przeczytania, sprawdzenia i ocenienia… ale mamy wyniki!

Powiemy zupełnie szczerze – nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania!

Sprawdzaliśmy skrzynkę regularnie, ale liczba prac nadesłana do nas przez dwa tygodnie naszej zabawy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. I nawet nie narzekamy na to, że przez wszystkie Wasze prace trzeba było się przedrzeć, bo sprawiło to nam całkiem dużo frajdy… zwłaszcza, gdy trzeba zostać w domu.

Długo zastanawialiśmy się nad tym, które z prac nagrodzimy i tak oto przedstawiają się wyniki:

Miejsce: Przemysław Bednarski - Jak nie dać się zwariować w czasie szaleństwa. Recenzja filmu "Poradnik Pozytywnego Myślenia" Miejsce: Łukasz Kopciński – Recenzja Beat Saber - gdyby tak Duel of the Fates zastąpić dubstepem? Miejsce: Łukasz Bobercki – Mancave - a wife free zone - recenzja.

Gratulujemy! Już wkrótce będziecie mogli zapoznać się z wyróżnionymi pracami na naszych łamach, a nagrody wyślemy w najbliższych dniach. Jednakże to nie koniec, bo postanowiliśmy nagrodzić jeszcze dwie prace! Dodatkowe wyróżnienia otrzymają od nas Jarosław Kucharski oraz Adrian Pezda. Ich teksty również będziecie mogli przeczytać już niedługo i oczywiście – czekają na was również niespodzianki. Dlatego również wszystkich prosimy o kontakt na adres konkurs@gram.pl w celu podania danych do wysyłki.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział i zachęcamy do brania udziału w kolejnych naszych konkursach!