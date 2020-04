News

Zmiany w rozgrywce, nowe mechaniki, poprawki dla wielu błędów i pełna kompatybilność ze starymi zapisami rozgrywki. Pobierz moda Divinity Unleashed do Divinity: Original Sin 2.

Nawet jeśli premiera wczesnej wersji wyczekiwanego Baldur’s Gate 3 jest bliżej niż dalej, to z pewnością wielu graczy spędza tę nietypową i zarazem trudną sytuację w Rivellon. Wydane oryginalnie w 2017 roku Divinity: Original Sin 2 okazało się nie tylko jednym z najlepszych erpegów, ale też dla wielu najważniejszą grą ówczesnego roku. I chociaż Original Sin 2 to gra genialna, to nie zaszkodzi nieco poprawić ją kreacjami społeczności.

Mod Divinity Unleashed do Divinity: Original Sin 2

Jedną z modyfikacji, na którą z pewnością warto zwrócić uwagę, jest Divinity Unleashed. Projektu użytkownika Steam znanego jako Kalavinka rewolucjonizuje wiele aspektów tytułu, by wprowadzić nieco dynamiki, immersji z przedstawionym światem i podnieść poziom trudności całego wyzwania. Jedną z istotniejszych zmian jest zupełnie nowe podejście do współczynnika pancerza, który scalono z paskiem zdrowia, tak by statystyka redukowała otrzymywane obrażenia, a nie pozwalała przyjmować je na tarczę.

Obok tego możecie liczyć na zupełnie nowe mechaniki, a także poprawki dla wielu mniejszych i większych błędów – modder wyeliminował m.in. wszystkie furtki dla nadużyć, które znacząco ułatwiały zabawę. Co równie ważne, całość możecie zastosować z innymi modami i bawić się także ze starszymi zapisami stanu rozgrywki. Zainteresowani? Odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne instrukcje i pliki moda.

Divinity: Original Sin 2 ukazało się początkowo na PC, ale tytuł doczekał się już wydań także na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Tymczasem całe rzesze fanów erpegów wyczekują na debiut zaplanowanego na ten rok Baldur’s Gate 3, które wzbogaci katalog Steam Early Access.