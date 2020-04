News

LM ,

Nowy dodatek do wydanego w minionym roku Age of Wonders: Planetfall ukaże się jeszcze w maju na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Mamy zwiastun i pierwsze konkrety.

Zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami, firma Paradox Interactive ogłosiła drugie rozszerzenie do najnowszej strategii od Triumph Studios. Age of Wonders: Planetfall otrzyma dodatek zatytułowany Invasions, który zaoferuje dynamiczne wydarzenia w świecie gry, nową rasę z kampanią oraz szereg pomniejszych, acz istotnych nowinek. Równie ważny jest także fakt, iż zgodnie z zapowiedziami wydawcy Invasions ukaże się 26 maja na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.

Pierwsze konkrety Age of Wonders: Planetfall – Invasions

Age of Wonders: Planetfall – Invasions koncentruje się na rasie Shakarnów, podzielonego na kasty społeczeństwa walecznych jaszczurów. Podczas zabawy otrzymamy we władanie doborowe jednostki wywodzące się m.in. z klas Domok i Zardas, a sami Shakarnowie otrzymają dedykowaną kampanię. Obok tego w świecie gry pojawi się nowa, niebezpieczna siła – Nosiciele Pustki. Twórcy zapowiedzieli, że nie będzie możliwości negocjowania z nosicielami, a jedynym wyborem jest walka lub rychłe zniewolenie. Przy okazji dowiedzieliśmy się także o powrocie zaprezentowanego jeszcze w Age of Wonders 3 systemu dynamicznych wydarzeń w świecie gry.

Wszystkie nowinki mają być zaprezentowane fanom w nadchodzących tygodniach, a obok specjalnych streamów możemy liczyć na kolejne dzienniki deweloperów z omówieniem zmian.

Age of Wonders: Planetfall ukazało się w sierpniu ubiegłego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=cJRB1EvIG4A

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl