W opisie przepustki sezonowej znajdziemy dwa duże rozszerzenia planowane na ten rok. Nadchodzi pierwsze z nich. Age of Wonders: Planetfall jest dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Dobre wieści dla fanów serii Age of Wonders. Firma Paradox Interactive opublikowała na oficjalnym Twitterze marki tajemniczy materiał wideo, który najprawdopodobniej zwiastuje zapowiedź dodatku do Planetfall. Z komunikatu nie jesteśmy w stanie wyczytać zbyt wiele, czego nie można powiedzieć o zarysie przepustki sezonowej do gry, który przewiduje duże rozszerzenie do Age of Wonders: Planetfall jeszcze tej wiosny.

Wedle informacji zawartych w opisie przepustki, dodatek wprowadzi do gry kolejną grywalną rasę, zaoferuje nową kampanię oraz zaprezentuje zupełnie nowy system wydarzeń w świecie gry. We wcześniejszych komunikatach wspominano o wycenie rozszerzenia na niespełna 20 dolarów, ale na potwierdzenie musimy poczekać do oficjalnej zapowiedzi pakietu. Przy okazji warto wspomnieć, że następne, trzecie rozszerzenie pojawi się na rynku już jesienią.

Age of Wonders: Planetfall ukazało się w sierpniu minionego roku na PC, PlayStation 4 oraz Xboksie One, a za jej wyprodukowanie odpowiada oczywiście Triumph Studios. Do tej pory gra doczekała się jednego dużego rozszerzenia zatytułowanego Revelations. Cóż, czekamy na następne.

