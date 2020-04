DOOM świętuje premierę Final Fantasy VII Remake epickim graficznym cross-overem

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu na oficjalnym profilu marki DOOM na Twitterze pojawił się graficzny crossover, który, chociaż absolutnie nikt się go nie spodziewał, okazał się strzałem w dziesiątką – deweloperzy ze studia id Software postanowili uczcić wraz ze społecznością graczy wyczekiwaną od dawna premierę gry Final Fantasy VII Remake i odtworzyli kultowe ujęcie Clouda Strife’a stojącego przed budynkiem Shinra ze swoim słynnym mieczem na plecach. Na grafice możemy jednak, zamiast Clouda, zobaczyć Doom Slayera z odpowiednio wystylizowanym mieczem. I trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę kapitalnie. Zobaczcie sami! Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy VII Remake zadebiutowało 10 kwietnia bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4. DOOM Eternal od studia id Software pojawiło się z kolei 20 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/DOOM/status/1248648412792225793?s=20

