Nawet jeśli gra Assassin’s Creed 2 w opinii wielu graczy jest najlepszą odsłoną rozwijanej przez Ubisoft serii, to trzeba przyznać, że nie zestarzała się najlepiej. Wydaje się, że taki punkt widzenia podziela także Ubisoft, który jeszcze w 2016 roku postanowił nieco podrasować oprawę wizualną tytułu na potrzeby wydanego na konsolach Assassin's Creed: The Ezio Collection. Niestety poprawki ograniczyły się jedynie do wydania na PlayStation 4 i Xbox One, ale na szczęście mamy modderów. Użytkownik znany jako payprall2 kilkanaście godzin temu za pośrednictwem ModDB podzielił się z nami modyfikacją Reshade Remaster 2020, by jego ulubiona odsłona Asasyna wyglądała znacznie lepiej również na PC. Twórca wprowadził większe nasycenie kolorów, dodał cienie, poprawił oświetlenie, a przy okazji uczynił oprawę wideo znacznie ostrzejszą i bardziej czytelną. Efekty jego pracy możecie podziwiać na załączonych do wiadomości screenach.



Assassin's Creed 2 oryginalnie ukazało się w 2009 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360, by w kolejnym roku trafić również na PC. Dzięki odświeżonemu wydaniu Assassin's Creed: The Ezio Collection możecie ograć grę także na konsolach ósmej generacji. Tytuł przenosi nas do Włoch z doby renesansu, gdzie jako Ezio Auditore da Firenze, zostajemy włączeni do tajnego bractwa Asasynów, by stawić czoła zakonowi Templariuszy i pomścić śmierć członków rodziny.

