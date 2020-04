MicroMan - polska gra ogłoszona na następną generację (oraz Switcha i PC)

News

Polska ekipa Glob Game Studios ogłosiła grę MicroMan. Głównym bohaterem, jak wskazuje tytuł, będzie miniaturowy mężczyzna, dla którego skoki przez kamyczki i konfrontacje z mrówką okażą się nie lada wyzwaniem, ale za to będzie on mógł podróżować na motylu i używać liści w charakterze spadochronów. Brzmi niedorzecznie? Poniższy trailer pozwoli urzeczywistnić tę mglistą wizję.

MicroMan skupi się na rozgrywce dla pojedynczego gracza, oferując połączenie gatunków akcji, przygody i survivalu. Głównym zadaniem będzie odkrycie sposobu na powrót do normalnych rozmiarów, ale ścieżka ku temu ma być długa, kręta i pełna niebezpieczeństw. – Nasza nowa gra pozwoli zobaczyć świat ludzi z zupełnie nowej perspektywy – mówi Karol Marcinkowski, wiceprezes Glob Game Studios.

Zwraca on również uwagę na oryginalną tematykę gry. - MicroMan będzie się musiał mierzyć z przeciwnościami, o jakich zwykły człowiek nawet by nie pomyślał. Zapewnimy graczom zaskakującą, dynamiczną, a jednocześnie wielowymiarową przygodę. Zmierzymy się ze szczurami, uciekniemy przed jeżem, spróbujemy dostać się do autobusu i spróbujemy uniknąć zadeptania przez ludzką stopę. To tylko niektóre spośród rzeczy oferowanych przez MicroMana. Wszystko to zostanie zapakowane w stylową oprawę audiowizualną i przyozdobione solidną dozą dobrego humoru – dodaje.

MicroMan najpierw zadebiutuje na pecetach – tam premiera przewidziana jest wstępnie na drugą połowę przyszłego roku. W późniejszym terminie tytuł trafi również na Nintendo Switcha oraz konsole następnej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X.

https://www.youtube.com/watch?v=ASuX027tWzw

