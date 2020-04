Godfall znalazło się na okładce Official PlayStation Magazine – szykuje się porządna prezentacja?

News

Maria Wawrzyniak ,

Wygląda na to, że niedługo możemy spodziewać się nowych szczegółów na temat Godfall – gra pojawiła się bowiem na okładce nowego numeru Official PlayStation Magazine.

Podczas ubiegłorocznej edycji The Game Awards zapowiedziano między innymi Godfall, nadchodzącą na komputery osobiste oraz konsolę nowej generacji PlayStation 5 grę akcji typu hack’n’slash od studia Counterplay Games. Od tamtego dnia nie dowiedzieliśmy się o tytule zbyt wiele – ot, wyciekł bardzo krótki fragment rozgrywki, dwa dni później w sieci pojawił się pełny zwiastun i to by było na tyle.

https://twitter.com/PlayGodfall/status/1245723916993204224?s=20

Pocieszająca będzie więc na pewno wiadomość o pojawieniu się (podajemy za serwisem Games Radar) gry Godfall na okładce najnowszego numeru Official PlayStation Magazine, co może oznaczać tylko jedno – począwszy od wtorku, kiedy najnowszy numer wspomnianego pisma będzie już dostępny, możemy spodziewać się sporej ilości nowych szczegółów na temat produkcji studia Counterplay Games.

