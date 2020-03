News

Wygląda na to, że tak jak zauważył w naszej recenzji Half-Life: Alyx Myszasty, VR wszedł mocno przy okazji premiery nowej gry studia Valve. Chociaż pierwszą naszą myślą było otwarcie świata Alyx na wszystkich, którzy stronią od VR, to wygląda na to, że część modderów obrała zgoła przeciwny kierunek. W sieci pojawił się zwiastun modyfikacji, dzięki której City 17 z Half-Life 2 wyląduje nie tylko na silniku Source 2, ale też otrzyma wsparcie dla gogli VR.



Na tę chwilę oglądamy jedynie demo technologiczne moda, ale i te prezentuje się całkiem nieźle i z pewnością może zainteresować posiadaczy zestawów VR. Obok tego po premierze Alyx i sporych wydatkach na drogi sprzęt wielu graczy może poszukiwać równie ciekawych gier, które pozwolą z nich korzystać, co oznacza, że zaprezentowana tu modyfikacja może być zaledwie początkiem nowego trendu wśród modderów.



Nie sposób przy okazji nie wspomnieć, że jeden z niedawno debiutujących projektów umożliwia ukończenie Grand Theft Auto 5 w całości z goglami VR. Przyszłość elektronicznej rozgrywki dostała solidny impuls?



Half-Life: Alyx zadebiutowało 23 marca wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=da6y6-in29k&feature=emb_title

