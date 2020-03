News

LM ,

Dobra wiadomość dla fanów wydanej w 2018 roku platformówki zatytułowanej The Messenger. Odpowiedzialna za nią ekipa – Sabotage Studio – ujawniła właśnie swój kolejny projekt. Tym razem deweloperzy przygotują nam turowe RPG w stylu retro, które zostanie osadzone w tym samym uniwersum co wspomniana produkcja i będzie stanowić jej prequel. Poznajcie Sea of Stars.



Tytuł przeniesie nas do wydarzeń rozgrywających się przed akcją The Messenger, gdzie przyjdzie nam poprowadzić drużynę, na której czele stanie dwójka młodzików – Valere oraz Zale. Bohaterowie obdarzeni są mocami słońca i księżyca, a odpowiednie połączenie ich zdolności potworzy przed nami dostęp do Magii Zaćmienia. Całość przygotuje zespół odpowiedzialny za udane The Messenger.

https://www.youtube.com/watch?v=AhU_K3DVIN4&feature=emb_title

Twórcy obiecują niepohamowaną eksplorację świata, który przemierzymy pieszo, wpław, skacząc nad przepaściami i wspinając się po górach. Obok angażującej linii fabularnej i wyrazistych postaci, twórcy obiecują także dopracowany system walki, który nawet podzielony na tury, będzie charakteryzować się pewną dynamiką. Co ważne, progresja bohaterów i członków ich drużyny jest powiązana z postępami w głównej linii fabularnej, więc nie musimy sztucznie przedłużać zabawy i nabijać poziomów.



Wszystko to niestety otrzymamy najwcześniej w 2022 roku. Sabotage zapowiedziało wydanie Sea of Stars na PC i konsolach, ale na konkrety musimy jeszcze poczekać. Tymczasem na Kickstarterze trwa zbiórka dodatkowych środków na produkcję gry, która zdążyła już przekroczyć minimalny próg, dzięki wpłatom na kwotę 130 tysięcy dolarów.



Rzućcie okiem na pierwszy zwiastun i galerię screenów.

gallery:13762

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl