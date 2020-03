Plotka: remaster Modern Warfare 2 ma zadebiutować jeszcze w tym roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Game Rant, według najnowszych plotek, które pojawiły się niedawno w sieci, tegoroczne plany wydawnicze firmy Activision obejmują premierę Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Źródłem doniesień na temat rzekomej odświeżonej wersji strzelanki z 2009 roku jest użytkownik Twittera o nazwie Okami. Warto w tym momencie zaznaczyć, że w przeszłości Okami wielokrotnie wypuszczał w świat różne plotki na temat cyklu, które później okazywały się prawdą – przykładem może być chociażby informacja o beta-testach trybu Gunfight w Call of Duty: Modern Warfare na PlayStation 4, którą ujawnił kilka tygodni przed tym, jak zostało to oficjalnie zapowiedziane. Jeśli więc również tym razem Okami rzeczywiście mówi prawdę, to remaster Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku.

Użytkownik przy okazji przekazał kilka szczegółów na temat Call of Duty: Warzone, czyli nadchodzącego trybu battle royale do Modern Warfare, który ma zostać wypuszczony na rynek jako osobna produkcja. Okami twierdzi, że projekt zostanie oddany w nasze ręce 10 marca – oficjalny zwiastun ma już być gotowy do zaprezentowania (albo dzisiaj, albo w najbliższy poniedziałek). Co ciekawe, tytuł ma dostać odrębnego klienta, zamiast korzystać z launchera Battle.net, a same rozgrywki mają odbywać się w drużynach. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry (które na dniach zostanie wypełnione najnowszymi informacjami) oraz do recenzji.