Microsoft przypadkowo podał dokładną datę premiery Xboksa Series X

Oficjalna strona poświęcona konsoli nowej generacji Xbox Series X od Microsoftu została zaktualizowana o dokładną datę premiery sprzętu. A później wróciła do poprzedniego stanu.

Poznaliśmy oficjalną datę premiery konsoli nowej generacji Xbox Series X od firmy Microsoft. A przynajmniej przez jakiś czas na oficjalnej stronie widniała takowa informacja, jednak niedługo później została zdjęta i wszystko wróciło do normy, czyli do okresu świątecznego 2020. Jak jednak przez chwilę można było przeczytać na oficjalnej stronie (podajemy za serwisami Wccftech oraz Gaming Bolt, konsola ma zostać udostępniona na rynku na amerykańskie Święto Dziękczynienia, które w tym roku przypada dokładnie na 26 listopada. Przypomnijmy, że niedawno poznaliśmy dokładne wymiary oraz specyfikację Xboksa Series X – wszystko znajdziecie pod tym adresem. Na koniec zainteresowanych odsyłamy również do naszych publikacji poświęconych sprzętom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X).

