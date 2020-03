News

Okazuje się, że podczas gdy całe rzesze fanów wyczekują na choćby skrawek informacji dotyczących GTA 6 studia Rockstar Games, mogą mieć w zanadrzu jeszcze kilka niespodzianek. Wytwórnia Warner Chapell Music na krótko udostępniła w serwisie YouTube jeden z utworów, który rzekomo pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do gry L.A. Noire: Part Two. Oczywiście po nagłośnieniu sprawy materiał szybko usunięto, ale użytkownicy forum reddit zdążyli uwiecznić publikację utworu Break My Stride.



Rockstar Games jak dotąd nie wspomniało nawet, nad czym pracuje po dowiezieniu na rynek Red Dead Redemption 2, a tym bardziej nie zapowiedziało kontynuacji L.A. Noire. Tym samym pozostaje zachować odpowiedni dystans do omawianych tu rewelacji i czekać na rozwój wydarzeń. Jeszcze dziś Sony zaprezentuje konsolę PlayStation 5 i być może ujawni kilka tytułów zmierzających na next-geny. Zawsze pozostają nam jeszcze pogłoski o domniemanych zapowiedziach Rockstara, które powinny odbyć się już 25 marca.



Zainteresowani kontynuacją L.A. Noire? Tytuł oryginalnie zadebiutował w 2011 roku na PlayStation 3 oraz Xbox 360. Następnie gra trafiła na PC, a później również na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

