Blade Runner: Enhanced Edition oficjalnie zapowiedziane, klasyk doczeka się odświeżonej wersji!

Maria Wawrzyniak ,

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy Was o powrocie kultowej gry przygodowej Blade Runner na komputery osobiste, a dzisiaj możemy oficjalnie potwierdzić, że powstaje jej remaster! Nightdive Studios ogłosili (podajemy za serwisem Gematsu) współpracę z Alcon Entertainment, w ramach której jeszcze w tym roku zostanie przygotowana zremasterowana wersja – Blade Runner: Enhanced Edition – i trafi zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Warto jednak przypomnieć, że, jak wiemy już od dość dawna, bo od 2015 roku, kod źródłowy pierwowzoru zaginął podczas przeprowadzki Westwood Studios z Las Vegas do Los Angeles, dlatego ekipa w Nightdive Studios została, jak zdradził Larry Kuperman (kierownik działu rozwoju biznesu), zmuszona do dokonania inżynierii wstecznej.

Projekt będzie działać w oparciu o autorską technologię KEX, pozwalającą nie tylko na przygotowanie gruntownej konwersji na inne platformy, ale również na odświeżenie grafiki – twórcy zapewniają zaktualizowane modele postaci, animacje oraz porządne przerywniki filmowe. Gracze mają również otrzymać wsparcie dla panoramicznych monitorów oraz możliwość dostosowania sterowania do osobistych preferencji. Przypomnijmy, że obecnie Nightdive Studios pracuje nad remake’iem System Shocka.

