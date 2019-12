Klasyczna przygodówka Blade Runner studia Westwood powróciła na PC

News

Dobra wiadomość dla fanów cyberpunkowych klimatów. W ofercie platformy GOG.com pojawił się kolejny klasyk ocalony od zapomnienia. Mowa tu o wydanej oryginalnie w 1997 roku przygodówce zatytułowanej Blade Runner, która jak łatwo się domyślić, została zainspirowana powieścią Philipa K. Dicka pod tytułem „Czy androidy śnią o elektrycznych owcach’. Podobnie jak w powieści i zrealizowanym na jej bazie filmie, akcja przenosi nas do 2019 roku, gdzie jako detektyw wpadamy na trop grupy androidów podejrzewanych o zabijanie zwierząt.



Jeśli mieliście okazję czytać przywołaną tu powieść, to z pewnością wiecie, że prawdziwe zwierzęta w świecie Łowcy Androidów to poważna sprawa, a sama gra, chociaż z pewnością nie zachwyci już oprawą wizualną, to wciąż oferuje wartą poznania opowieść. Ostatecznie bardzo luźno powiązaną z książkowym czy filmowym pierwowzorem, ale przynajmniej wyrwaną z growego limbo.

https://www.youtube.com/watch?v=acBnLMRIAD0&feature=emb_title

