Koniec czekania – Call of Duty: Warzone już oficjalnie, zobaczcie pierwszy zwiastun!

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym kanale marki Call of Duty na YouTubie pojawił się właśnie oficjalny zwiastun prezentujący Call of Duty: Warzone, czyli darmowe battle royale od Activision. Twórcy, zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, których nie brakowało, zdecydowali się ostatecznie na model biznesowy free-to-play – tym samym wszyscy posiadacze komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 4 i Xbox One będą mogli zapoznać się z tytułem całkowicie za darmo. Gra zapewni cross-platformową rozgrywkę, więc będziecie mogli zagrać ze znajomymi z innych platform bez żadnych problemów.

https://youtu.be/0E44DClsX5Q

Call of Duty: Warzone zadebiutuje już jutro, czyli 10 marca 2020 roku o godzinie 16:00 czasu polskiego dla posiadaczy Call of Duty: Modern Warfare i o 20:00 dla wszystkich. Gra ma zajmować od 80 do 100 GB miejsca na dysku. Jeśli jednak posiadacie już Modern Warfare, będzie to aktualizacja o wadze maksymalnie 22 GB. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak będziemy mogli także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii Call of Duty. Tam zresztą pojawił się niedawno zegar odliczający czas – teraz już oficjalnie wiemy, do czego.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry (które na dniach zostanie wypełnione najnowszymi informacjami) oraz do recenzji.