Sukces Yakuza: Like a Dragon w Japonii

News

pepsi ,

Seria Yakuza ma swoich wiernych fanów, a ci po raz kolejny nie zawiedli przy okazji premiery Yakuza: Like a Dragon. Grze pomogły z pewnością wysokie oceny w prasie.

Yakuza: Like a Dragon dotarła do azjatyckich sklepów w 400-tysięcznym nakładzie – podała firma SEGA. Wcześniej wydawca informował o osiągnięciu pułapu 300 tys. egzemplarzy, a było to pod koniec stycznia, niecałe dwa tygodnie po premierze w Kraju Kwitnącej Wiśni.

Yakuza jest cenioną marką na Dalekim Wschodzie (na pozostałych rynkach zresztą też cieszy się renomą), ale w najnowszej odsłonie twórcy zdecydowali się na odważne zmiany. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim turowy system walki i mocniejsze postawienie akcentu na aspekty RPG-owe. Jak widać, nie odstraszyło to konsumentów, a w dużym zainteresowaniu nową odsłoną serii z pewnością dodatkowo pomogły wysokie oceny w prasie branżowej.

Premiera Yakuza: Like a Dragon w Europie zaplanowana jest na bieżący rok.

Oferta gier w sklepie sferis.pl