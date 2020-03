Premiera darmowego trybu multiplayer do gry Sniper: Ghost Warrior Contracts

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele polskiego studia CI Games poinformowali, że tryb multiplayer do Sniper: Ghost Warrior Contracts jest już dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawki.

Na oficjalnej stronie gry Sniper: Ghost Warrior Contracts na platformie Steam pojawiło się dzisiaj ogłoszenie, w którym możemy przeczytać, że tryb multiplayer jest już dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji produktu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Początkowo tryb miał wprawdzie zadebiutować w grudniu ubiegłego roku, jednak twórcy potrzebowali dodatkowego czasu na dopracowanie go, dlatego ostatecznie postanowili przełożyć premierę.

https://twitter.com/SGWContracts/status/1235158230302691329?s=20

Przypomnijmy, że Sniper: Ghost Warrior Contracts zadebiutowało 22 listopada 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą możecie znaleźć pod tym adresem oraz do kompendium wiedzy, gdzie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje (niedługo zostanie również uzupełnione o najświeższe nowinki!).

