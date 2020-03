News

Electronic Arts ujawniło nadchodzące nowinki w wydanym jeszcze w minionym roku Need for Speed Heat. Tym samym dowiedzieliśmy się, że najnowsza gra wyścigowa od studia Ghost Games jeszcze dziś wzbogaci się o dwa nowe auta — The McLaren F1 i The Aston Martin DB11 Volante. Każde z nich pojawi się w ofercie czarnego rynku Porty Murphy, a żeby w końcu zasiąść za ich kierownicą, będziemy musieli wykonać szereg zadań podejmowanych z rąk Raziela.



Odblokowanie obu pojazdów nie powinno nam zająć dłużej niż 10 godzin, ale warto tu wspomnieć, że tylko jedno z nich trafi do gry w ramach bezpłatnej aktualizacji – The Aston Martin DB11 Volante. Zainteresowani przejażdżką The McLaren F1 muszą przygotować się na wydatek niespełna 5 dolarów (ok. 20 PLN). Po zakupie DLC wciąż niezbędne będzie ukończenie powiązanych z autem wyzwań. Dla obu nowych aut obok misji twórcy przygotowali także szereg kosmetycznych dodatków, które pozwolą personalizować auto oraz specjalne stroje dla wirtualnego kierowcy. Paczki pojawią się jeszcze dziś na PC, PlayStation 4 i Xbox One.



Need for Speed: Heat zadebiutowało 8 listopada. Tytuł jest na tę chwilę ostatnią odsłoną z serii NFS, która powstała pod szyldem Ghost Games – EA zrestrukturyzowało studio i oddało markę ponownie w ręce deweloperów z Criterion Games. Jednak część ekipy z Ghost po zmianach zasili szeregi brytyjskiego studia.

