Znamy datę premiery Borderlands 3 na Steamie, dwa tygodnie później gra otrzyma drugie fabularne DLC

Jeśli wciąż czekacie na premierę gry Borderlands na platformie Steam, mamy dla Was dobrą wiadomość – studio Gearbox Software poinformowało, że trzecia część cyklu zadebiutuje na Steamie już 13 marca bieżącego roku. Twórcy postanowili umożliwić cross-play pomiędzy platformą Valve a Epic Games Store, a posiadacze obu wersji będą mogli grać razem bez żadnych przeszkód.

Ponadto zapowiedziano także drugi fabularny dodatek do gry o tytule Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, którego premiera odbędzie się około dwa tygodnie później – 26 marca. Rozszerzenie wprowadzi między innymi nową planetę Xylourgos, przepełnioną zmutowanymi stworami i mrocznymi mocami okultystycznymi. Ponownie spotkamy również postać znaną wielu z Borderlands 2, byłą Vault Hunterkę Gaige – oraz jej robota BFF Deathtrapa! Co jednak ciekawe, bohaterka obecnie zajmuje się przygotowywaniem wesel, zaś główny wątek fabularny dodatku opowie o ślubie Sir Alistaira Hamerlocka oraz Wainwrighta Jakobsa. Do tego wszystkiego dojdą oczywiście nowe przedmioty, dekoracje oraz skórki.

https://youtu.be/PzIQJbIdKnE

Przypomnijmy, że Borderlands 3 zadebiutowało 13 września 2019 roku na komputerach osobistych (początkowo dostępne wyłącznie w Epic Games Store), konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Teraz wiemy już, że gra pojawi się na platformie Steam 13 marca bieżącego roku. 19 grudnia ubiegłego roku wydano z kolei pierwsze fabularne DLC, Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, o którym możecie poczytać tutaj. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.

