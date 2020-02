Microsoft, Epic Games oraz Unity kolejnymi firmami, które zrezygnowały z GDC 2020

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Lista firm, które postanowiły zrezygnować z udziału w tegorocznej edycji Game Developers Conference powiększyła się dziś o trzy kolejne organizacje. Wpierw dowiedzieliśmy się o Sony, później o Kojima Productions, a następnie o Electronic Arts. Tym razem decyzję o rezygnacji podjęli Microsoft, Epic Games oraz Unity, tłumacząc się dokładnie tym samym, co poprzednicy – rosnące obawy zagrożeniem związanym z epidemią COVID-19, czyli koronawirusa.

Co jednak ciekawe, przedstawiciele Microsoftu poinformowali o przeniesieniu swojej prezentacji na okres między 16 i 18 marca. Pokaz odbędzie się wyłącznie przez internet, dlatego obejrzeć będzie go mógł każdy zainteresowany we własnym domu. Wystarczy wejść na tę stronę.

