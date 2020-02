Tech

Wygląda na to, że firmy odpowiedzialne za opracowanie konsol nowej generacji postanowiły poważnie pochylić się nad zagadnieniem dźwięku w grach. Podczas gdy zazwyczaj głównie skupiamy się na oprawie wizualnej czy ogólnej wydajności gier, to nie da się ukryć, że także udźwiękowienie ma znaczący wpływ na budowanie klimatu i immersję graczy. Kwestia ta została dosyć zaniedbana podczas przełomu wcześniejszych generacji, ale tym razem będzie inaczej.



Na oficjalnej stronie Game Developers Conference pojawiła się zapowiedź specjalnej konferencji, podczas której Robert Ridihalgh z Microsoftu opowie o znaczeniu dźwięku w grach i przybliży najnowsze nowinki giganta z Redmond w zakresie konsolowego grania. Jednocześnie ujawniono, że konsola nowej generacji Xbox Series X pojawi się na rynku ze sprzętowym akceleratorem dźwięku przestrzennego (Spatial Sound). Wszystko to, by mając do dyspozycji jedynie dwa głośniki wyprodukować dźwięk, w którym gracz dosłownie zatonie. Producent obiecuje efekt o wiele bardziej przekonujący niż przy wielokanałowym Surround. Pieczę nad jakością wielowymiarowego dźwięku sprawuje także Dolby Laboratories.



Przy okazji warto wspomnieć, że również Sony planuje zapewnić graczom znacznie bogatsze doznania akustyczne podczas obcowania z PlayStation 5. Już przy okazji pierwszych nowinek firma wspomniała o obsłudze dźwięku trójwymiarowego.



Jako fan muzyki w grach, nie mogę doczekać się pierwszego starcia ze Spatial Sound podczas docierania next-genów. Zdarzyło Wam się kiedyś wybić z rozgrywki przez słabo zaprojektowany system audio albo jego ograniczenia?

