Przed końcem stycznia Saber Interactive zapowiedziało „wartą oczekiwania” aktualizację do Wiedźmina 3 na konsoli Nintendo. Wygląda na to, że to już nieaktualne.

Ciekawa sytuacja na polu popremierowego wsparcia do wydanego w minionym roku potu gry Wiedźmin 3 na konsole Nintendo Switch. Jeszcze przed końcem stycznia odpowiedzialne za obsługę wersji studio Saber Interactive zapowiedziało istotną i „wartą oczekiwania” aktualizację edycji kompletnej Wiedźmina 3. Jeśli już zacieraliście ręce na wszelkie dobro, które spłynie na przenośną kosnolkę, to musimy Was rozczarować – ekipa nie tyle nie wydała paczki, ile nawet usunęła ze swoich mediów wszelkie ślady po jej zapowiedzi. Coś poszło nie tak i twórcy muszą jeszcze raz przepracować aktualizację, a może jej zawartość na dobre wylądowała w koszu? Trudno ocenić, ale na razie nie macie co wyczekiwać większych poprawek Switchera.



Chociaż wydawało się to nierealne, to Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował w październiku minionego roku na konsolach Nintendo Switch wraz z dodatkami w ramach Edycji kompletnej. Port przygotowały wspólnie studia CD Projekt RED i Saber Interactive, które musiały iść na szereg kompromisów, by wymagająca produkcja mogła znaleźć się na hybrydowej konsoli. Widać to przede wszystkim na gruncie oprawy wizualnej, ale jak przekonuje nasza recenzja, przenośny port nie ujął bestsellerowej produkcji na grywalności.

https://www.youtube.com/watch?v=0Uwh7bSsIIY&feature=emb_title

