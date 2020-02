Ubisoft Massive wciąż pracuje nad grą osadzoną w uniwersum filmu Avatar

News

Maria Wawrzyniak ,

Na początku grudnia ubiegłego roku informowaliśmy Was o powstawaniu gry osadzonej w uniwersum filmowego Avatara. Później słuch o niej zaginął, gracze zaczęli podejrzewać, że projekt został po prostu skasowany i nigdy nie ujrzy światła dziennego. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej – podczas ostatniej zapowiedzi nowego rozszerzenia do gry The Division 2 pod tytułem Warlords of New York, jeden z producentów w Ubisoft Massive, Jesper Karabanov, zapewnił (via Screen Rant), że gra na podstawie filmu Avatar nadal powstaje. Podkreślił jednak, że w ogóle nie wolno mu o niej mówić, więc nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego. Jak pisaliśmy we wspomnianej na początku wiadomości, wiemy już jednak, że Ubisoft planuje wydać grę akcji z otwartym światem, która skupi się przede wszystkim na interakcjach z otaczającą gracza rzeczywistością oraz zabawą w trybie wieloosobowym. Pojawiły się także wzmianki o niezwykle dopracowanej i zaawansowanej oprawie graficznej. Według większości przecieków gra powinna pojawić się na rynku w przyszłym roku.

