Assassin's Creed: Syndicate od 20 lutego za darmo w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

W miniony czwartek informowaliśmy Was o nowych grach, które możecie aktualnie pobrać w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w sklepie Epic Games Store. Przypominamy, że do 20 lutego za darmo są dostępne gry Kingdom Come: Deliverance oraz Aztez, o których możecie szerzej poczytać we wspomnianej wiadomości. Wówczas dowiedzieliśmy się również, iż od następnego czwartku, czyli właśnie 20 lutego będzie można pobrać bez dodatkowych opłat karciankę Faeria. Dzisiaj natomiast na stronie głównej Epic Games Store pojawiła się jeszcze jedna gra – okazuje się, że prócz Faerii od 20 lutego pobierzecie także Assassin’s Creed: Syndicate!

Assassin’s Creed: Syndicate zadebiutowało 23 października 2015 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, niecały miesiąc później pojawiając się również na komputerach osobistych. Jest to kolejna odsłona kultowej serii trzecioosobowych gier akcji z elementami skradanki oraz przygodówki. Akcja Syndicate toczy się w Londynie w epoce wiktoriańskiej – motywem przewodnim postanowiono uczynić rewolucję przemysłową oraz wszelkie związane z nią kwestie społeczne, jak chociażby wyzysk robotników. Po pewnym czasie sprawą postanawiają zająć się Asasyni, z których jeden – Jacob Frye, główny bohater – ma za zadanie wzniecić powstanie robotnicze przeciwko władzom, wypowiadając tym samym wielką wojnę Templariuszom. Pomaga mu w tym Eva, jego siostra bliźniaczka. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji Assassin’s Creed: Syndicate.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis