Dreams z licznymi aktualizacjami w przyszłości, gra dostanie wsparcie dla PlayStation VR

Maria Wawrzyniak

Wczoraj pisaliśmy o oficjalnej premierze gry Dreams, czyli dość nietypowym sandboksie, którego akcja toczy się w realiach tytułowych snów, zaś te z kolei tworzą sami gracze. Produkcja w pierwszych recenzjach wypadła wręcz znakomicie – średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi aktualnie 91 punktów na sto w przypadku mediów branżowych oraz samych grających. Oceniający zachwalają przede wszystkim oryginalny pomysł i nieograniczone możliwości. Jak pisaliśmy w poprzedniej wiadomości, Dreams to po prostu niezwykle potężne narzędzie, przy którego użyciu możemy puścić wodze fantazji i stworzyć to, co chcemy, realizując swoje najróżniejsze marzenia czy fantazje. Po niekwestionowanym sukcesie, deweloperzy zostali dosłownie zasypani pytaniami odnośnie przyszłości tytułu. Jeden z twórców udzielił wywiadu serwisowi Eurogamer (via Game Rant) – Alex Evans, zapytany o dalsze kroki w rozwoju Dreams, przyznał, iż studio ma w planach mnóstwo zmian.

Mężczyzna podkreślił przede wszystkim, że wsparcie dla PlayStation VR jest aktualnie w procesie przygotowywania i niedługo zostanie do gry wprowadzone. Gdy natomiast pojawiła się wzmianka o trybie wieloosobowym, Evans postanowił nie zdradzać szczegółów, zapewniając jedynie, że w przyszłości Dreams doczeka się licznych ciekawych aktualizacji. Warto również zaznaczyć, iż twórca nie wie, czy wymienione nowości zostaną udostępnione całkowicie za darmo, czy może będą dostarczone w płatnej formie. Uspokajając jednak tych, którzy martwią się dodatkowymi opłatami – pamiętajmy, że deweloperzy ze studia Media Molecule raczej nie są nastawieni na możliwie jak największe dochody z gry. Sam Evans przyznał, że tworząc Dreams myślano raczej o dostarczeniu możliwie jak największej ilości frajdy, która płynie ze swobodnego tworzenia.

Dreams wyszło z fazy wczesnego dostępu i oficjalnie zadebiutowało na rynku 14 lutego bieżącego roku. Gra jest dostępna wyłącznie na konsole PlayStation 4.

