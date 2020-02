News

LM ,

Ekipa odpowiedzialna za rozwój kanału Red Dead Online Guides uraczyła nas zupełnie nowym spojrzeniem na najnowszy hit Rockstar Games z 2018 roku. Fani postanowili sprawdzić, jak Red Dead Redemption 2 będzie prezentować się w rzucie izometrycznym na oddalonej kamerze. W ten sposób otrzymaliśmy bardzo ciekawą symulację życia mieszkańców Dzikiego Zachodu, której nie powstydziliby się twórcy takich marek jak The Sims i SimCity.



Eksplorując świat Red Dead Redemption 2, obserwujemy zaledwie wycinek z codziennej rutyny każdego z bohaterów niezależnych, ale wystarczy podnieść kamerę i podkręcić tempo, by zobaczyć, jak wiele wysiłku Rockstar włożył w to, by świat gry sprawiał wrażenie żyjącego własnym życiem. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał wideo.

Kto chętny na SimCity: Red Dead?



Red Dead Redemption 2 dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Jeśli jesteście stałymi bywalcami pecetowego modułu sieciowego Red Dead Online, to z pewnością zainteresują Was najnowsze zabawy hakerów, którzy nękają graczy neutralnymi stworami.

https://www.youtube.com/watch?v=r3A6W5VhLkw&feature=emb_title

