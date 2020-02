News

Okazuje się, że nawet kiepski odbiór gry, fala krytyki pod adresem studia i niezbyt przyjazna umowa licencyjna użytkowników, nie powstrzymają ich przed moddowaniem gry Warcraft 3 Reforged. Tytuł ukazał się w ostatnich dniach stycznia, a jeden z członków społeczności zdążył już podzielić z użytkownikami sieci pierwszymi materiałami wideo ze swojego moda. Engless Tale: Dragon Hunter to erpegowy scenariusz na silniku Warcraft 3 Reforged, który adaptuje mechaniki RTS-a, ale prezentuje rozgrywkę wyłącznie pojedynczym bohaterem i to w perspektywie trzecioosobowej.



Oczywiście podobne modyfikacje oglądaliśmy już niejednokrotnie dla oryginalnego Warcraft 3 Reign of Chaos, a każda z nich wygląda bardzo podobnie do tego, co przez setki godzin widzą miłośnicy gry MMORPG World of Warcraft. Ostatecznie skoro wszystkie nieoficjalne dodatki fanów i tak należą do Blizzarda, to przynajmniej firma nie będzie podejmować żadnych czynności prawnych, gdy te będą naśladować jej inne marki. W najgorszym wypadku cała praca pójdzie na marne, a mod zwyczajnie zniknie z serwerów. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości materiały — Engless Tale: Dragon Hunter jest wciąż daleko od grywalnej wersji.



Warcraft 3 Reforged zadebiutowało 29 stycznia na PC Battle.net.

https://www.youtube.com/watch?v=YArAkSA8dow

https://www.youtube.com/watch?v=EmrBvlAyvj4&t=141s

