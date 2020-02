Valve pracuje nad systemem, który będzie automatycznie wyciszać toksycznych graczy w CS:GO

News

Maria Wawrzyniak ,

Komunikacja z zespołem w wieloosobowych strzelankach jest jednym z najważniejszych aspektów rozgrywki i bardzo często stanowi klucz do sukcesu. Nie inaczej jest w przypadku gry Counter Strike: Global Offensive, która już od dawna jest bardzo popularna w naszym kraju, jak również na całym świecie. Jak wszyscy zapewne wiemy, jest to zarazem błogosławieństwo, jak i przekleństwo, bowiem CS:GO boryka się ze sporą ilością toksycznych graczy, których jedynym celem jest zepsuć zabawę. Wygląda jednak na to, że sami twórcy mają tej toksyczności serdecznie dość – Valve pracuje aktualnie nad nowym systemem mającym wyłapywać użytkowników przeszkadzających w grze członkom swojej drużyny na czacie głosowym i automatycznie ich wyciszać. Ogólne założenie nie jest szczególnie skomplikowane: wszyscy, którzy będą obrażać innych, przeszkadzać czy w jakikolwiek inny sposób psuć zabawę, będą wpierw otrzymywać ostrzeżenia. Jeżeli po tym sytuacja nie ulegnie zmianie, otrzymają karę polegającą na automatycznym wyciszeniu w aktualnej konwersacji. Proste. Później taki użytkowników będzie mógł ponownie odblokować możliwość komunikacji z innymi, jeżeli zdobędzie konkretną liczbę punktów doświadczenia (której na ten moment nie znamy), lub postanowi naprawić swoje błędy i zmienić zachowanie, a jego kompani zdecydują o przywróceniu łączności z wyciszonym graczem. Warto zaznaczyć, że wspomniany system oparto na licznych raportach wysyłanych przez samych grających. Twórcy z firmy Valve chcą bowiem pozwolić swoim klientom na ustalenie własnych standardów poprawnej komunikacji, a tym samym zapewnić im przyjemność z rozgrywki. Pozostaje więc mieć nadzieję, że system się sprawdzi.

